Событие, которое раскрывает планы России в зоне конфликта

ВГ

Виталий Гладченко

Володенька! Ты всё ещё веришь в этот жидо-масонский миф про "наших друзей-хохлов"????? Поверь мне, Володя, я 40 лет - причём далеко не в детском возрасте - прожил в Хохлостане и знаю, что говорю! НИКОГДА хохлы не были, не есть и никогда не будут друзьями русских! Да, затаиться и "проглотить" на время свою вековечную ненависть к "русне" они могут, и делают это постоянно - как только им становится невыгодно её открыто демонстрировать! Но подумай сам: ПОЧЕМУ только два народа в Европе дали друг другу уничижительные клички? Постоянно воюющие между собой немцы и французы - и не менее постоянно воюющие между собой украинцы и русские! Да-да, я не ошибся: именно постоянно воюющие МЕЖДУ собой, а не друг за друга украинцы и русские! Впрочем, для того, чтобы это понять - достаточно просто вдумчиво прочитать всю историю русско-украинских отношений, начиная с самого их начала, когда Хмельницкий СНАЧАЛА многократно просил принять украинцев под крыло турецкого султана, крымского хана, польского короля, даже шведского короля - и лишь получив от всех от них "от ворот поворот" - скрепя сердце попросился под русского царя... Ведь даже в Великой Отечественной героически воевали ЗА Советский союз в подавляющей массе "украинцы" русской национальности либо из смешанных семей. А вот "настоящие" украинцы либо массово шли в полицаи (по всей Украине, а далеко не только в Западной!), либо "просто" массово "косили" от призыва в КА! Но и те, кто "просто косили" тоже не забывали при случае выдать немцам бывших партработников либо красноармейцев, не говоря уже о пособниках советских партизан... Впрочем, и остальные советские мифы о той войне и роли в ней украинцев - тоже "дорогого стоят". Хотя бы миф о том, что зондеркоманды, сжегшие тысячи русских, белорусских, польских, словацких и других деревень - состояли из немцев. А на деле - немцы брезговали этой "работой" - и даже непосредственные командиры этих зондеркоманд были украинцы, причём далеко не только западные! Немцы же осуществляли лишь общее руководство их "деятельностью". А недоброй памяти РОА? Она была такая же "русская" как сейчас ВСУ! Почти половину её личного состава составляли украинцы! При том, что собственно русских в ней было не более трети! Вот такая вот была "русская" РОА!.. И не надо мне повторять мифов советской пропаганды о "братских народах СССР"! Какие, кроме белорусов, они "братские" - сейчас очень наглядно видно!.. Мой собственный дед, с боями прошедший от Подмосковья до Праги - говорил мне, тогда мальцу, свято верившему во всё, чем пичкали нас насчёт "дружбы народов", нечто такое, что полностью противоречило всем моим убеждениям и что я считал его "старческим маразмом": что НИГДЕ ТАК ЧАСТО, КАК В ЦЕНТРАЛЬНОЙ УКРАИНЕ - НЕ СТРЕЛЯЛИ В СПИНУ СОВЕТСКИМ СОЛДАТАМ! Да, именно нигде! Даже а самой Германии! Там, кстати, был свой "кодекс чести" и даже "фольксштурмеры", то бишь молодые парни школьного возраста - и те предпочитали воевать лицом к лицу с врагом (то бишь советскими солдатами), а не подло стрелять им в спину! Не то было - в тогда ещё "вовсю, взасос, братской Украине". Там это было массовым явлением! Хотя сейчас этому уже никто особо и не удивится: глядя на то, с каким упоением своей ненавистью к "русне" укровряки массово обстреливают не военные позиции, а именно абсолютно мирные кварталы и дома русских!..