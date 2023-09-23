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Событие, которое раскрывает планы России в зоне конфликта

Событие, которое раскрывает планы России в зоне конфликта

Очень часто можно увидеть, что наши материалы о том, что Россия наращивает своё могущество, простые пропагандистские приемы, задача которых внушить россиянам то, чего нет.

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Комментарии
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Владимир Самборский
Читаю внимательно сводки,но вот &quot;о многих мостах&quot; ничего не было. Давно было о мосте под Одессой. Много раз били но окончательно разрушить не получилось. По поводу подвоза сил противника к линии фронта и их уничтожения: ведь утилизируем то русских людей,проживающих в хохлостане! А сколько наших при этом гибнет? Пусть меньше,но это тоже потери для страны! И вся эта бойня идет на радость наглосаксам!!! Пусть,мол, славяне сами себя уничтожают! Нужно ли нам это? И вечную ненависть за погибших родных на Украине? Больше бы людей сберегли с обоих сторон,если бы воевали как в ВОВ: прорыв фронта,окружение и  сдача в плен,как результат! Ведь от Курска до Киева тогда дошли за несколько месяцев! А тут топтание на месте 1,5 года и глубокая &quot;могилизация&quot; русского народа...
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21 час.
ВГ
Виталий Гладченко
Володенька! Ты всё ещё веришь в этот жидо-масонский миф про &quot;наших  друзей-хохлов&quot;????? Поверь мне, Володя, я 40 лет - причём далеко не в детском возрасте - прожил в Хохлостане и знаю, что говорю! НИКОГДА хохлы не были, не есть и никогда не будут друзьями русских! Да, затаиться и &quot;проглотить&quot; на время свою вековечную ненависть к &quot;русне&quot; они могут, и делают это постоянно - как только им становится невыгодно её открыто демонстрировать! Но подумай сам: ПОЧЕМУ только два народа в Европе дали друг другу уничижительные клички? Постоянно воюющие между собой немцы и французы - и не менее постоянно воюющие между собой украинцы и русские! Да-да, я не ошибся: именно постоянно воюющие МЕЖДУ собой, а не друг за друга украинцы и русские! Впрочем, для того, чтобы это понять - достаточно просто вдумчиво прочитать всю историю русско-украинских отношений, начиная с самого их начала, когда Хмельницкий СНАЧАЛА многократно просил принять украинцев под крыло турецкого султана, крымского хана, польского короля, даже шведского короля - и лишь получив от всех от них &quot;от ворот поворот&quot; - скрепя сердце попросился под русского царя... Ведь даже в Великой Отечественной героически воевали ЗА Советский союз в подавляющей массе &quot;украинцы&quot; русской национальности либо из смешанных семей. А вот &quot;настоящие&quot; украинцы либо массово шли в полицаи (по всей Украине, а далеко не только в Западной!), либо &quot;просто&quot; массово &quot;косили&quot; от призыва в КА! Но и те, кто &quot;просто косили&quot; тоже не забывали при случае выдать немцам бывших партработников либо красноармейцев, не говоря уже о пособниках советских партизан... Впрочем, и остальные советские мифы о той войне и роли в ней украинцев - тоже &quot;дорогого стоят&quot;. Хотя бы миф о том, что зондеркоманды, сжегшие тысячи русских, белорусских, польских, словацких и других деревень - состояли из немцев. А на деле - немцы брезговали этой &quot;работой&quot; - и даже непосредственные командиры этих зондеркоманд были украинцы, причём далеко не только западные! Немцы же осуществляли лишь общее руководство их &quot;деятельностью&quot;. А недоброй памяти РОА? Она была такая же &quot;русская&quot; как сейчас ВСУ! Почти половину её личного состава составляли украинцы! При том, что собственно русских в ней было не более трети! Вот такая вот была &quot;русская&quot; РОА!.. И не надо мне повторять мифов советской пропаганды о &quot;братских народах СССР&quot;! Какие, кроме белорусов, они &quot;братские&quot; - сейчас очень наглядно видно!.. Мой собственный дед, с боями прошедший от Подмосковья до Праги - говорил мне, тогда мальцу, свято верившему во всё, чем пичкали нас насчёт &quot;дружбы народов&quot;, нечто такое, что полностью противоречило всем моим убеждениям и что я считал его &quot;старческим маразмом&quot;: что НИГДЕ ТАК ЧАСТО, КАК В ЦЕНТРАЛЬНОЙ УКРАИНЕ - НЕ СТРЕЛЯЛИ В СПИНУ СОВЕТСКИМ СОЛДАТАМ! Да, именно нигде! Даже а самой Германии! Там, кстати, был свой &quot;кодекс чести&quot; и даже &quot;фольксштурмеры&quot;, то бишь молодые парни школьного возраста - и те предпочитали воевать лицом к лицу с врагом (то бишь советскими солдатами), а не подло стрелять им в спину! Не то было - в тогда ещё &quot;вовсю, взасос, братской Украине&quot;. Там это было массовым явлением! Хотя сейчас этому уже никто особо и не удивится: глядя на то, с каким упоением своей ненавистью к &quot;русне&quot; укровряки массово обстреливают не военные позиции, а именно абсолютно мирные кварталы и дома русских!..
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20 час.
Раил Газизов
Правый берег, левый берег-автор, разберитесь, пожалуйста, как определяется берега реки. Подскажу: где солома, там..., где сено, там...
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12 час.

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