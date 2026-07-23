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Искусство

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Конец съёмок «Курьера» и программа Венецианского кинофестиваля: что обсуждали 23 июля

Конец съёмок «Курьера» и программа Венецианского кинофестиваля: что обсуждали 23 июля

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений. В Москве на торги выставили работы художников общей стоимостью 1 миллиард рублей В столице 26 июля пройдут торги Московского аукционного дома, где представят работы Ивана Айвазовского, Николая Рериха, Кузьмы Петрова-Водкина, Бориса Кустодиева, Карла Фердинанда Когельгена и других живописцев.

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