Раскрыта польза вентиляторов в жаркую и влажную погоду

Совместное исследование ученых из Сиднейского университета и Монреальского института сердца раскрыли пользу использования вентиляторов в жаркую и влажную погоду, которые снижают нагрузку на сердце у пожилых людей, что противоречит рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний США.
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