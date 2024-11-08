Раскрыта польза вентиляторов в жаркую и влажную погоду

Совместное исследование ученых из Сиднейского университета и Монреальского института сердца раскрыли пользу использования вентиляторов в жаркую и влажную погоду, которые снижают нагрузку на сердце у пожилых людей, что противоречит рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний США.