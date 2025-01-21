Сторонникам Трампа предложили верить в капитуляцию технологических магнатов

Американцам предложили верить, что технологические магнаты капитулировали перед новым президентом США Дональдом Трампом придя на его инаугурацию, заявил бывший советник Трампа Стив Бэннон 21 января в интервью ABC News.
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