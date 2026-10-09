Дата-центры под ударом: «Яндекс» нашел способ исправить ситуацию

Дата-центры под ударом: «Яндекс» нашел способ исправить ситуациюУдары беспилотников по двум дата-центрам «Яндекса» заставили руководство компании искать выход за пределами собственного контура.
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