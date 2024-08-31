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Собянин сообщил об отражении новой попытки подлета беспилотника к Москве

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Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отражении новой попытки подлета дрона ВСУ к Москве спустя почти час, после уничтожения предыдущего дрона.

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