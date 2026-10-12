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a bit of a shake out not sure if it will end today or tommorow

a bit of a shake out not sure if it will end today or tommorow E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI_DL:NQ1! dr_mr I'm assuming that that's the way it will go down there then like bounce off but the market overall looks like shit so we'll see there were cyber attacks on France so maybe the cyber cyber security will start responding to this news .

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