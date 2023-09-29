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Шведское правительство обратилось за помощью к армии из-за беспрецедентного роста преступности в стране

Шведское правительство обратилось за помощью к армии из-за беспрецедентного роста преступности в стране

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что провел встречу с представителями военного руководства страны и комиссаром национальной полиции, чтобы изучить возможность привлечения армии к содействию правоохранителям в борьбе с преступными группировками.

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