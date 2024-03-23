Застрелившего трех женщин бывшего полицейского экстрадировали в РФ из Вьетнама

Обвиняемого в массовой расправе экс-полицейского Михаила Борзых экстрадировали из Вьетнама в Россию. Бывшего сотрудника ГИБДД 23 марта передали российским правоохранителя в аэропорту Хошимина, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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