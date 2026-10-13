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Анонс игры One More Rock!

Анонс игры One More Rock!

Анонсирован проект «One More Rock!» от команды «Puff Fugu».Игра является инкрементальным симулятором в пиксельном стиле.

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