Министр транспорта Московской области рассказал о едином подходе к СИМ

На специализированном семинаре в Екатеринбурге министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин представил единый подход к средствам индивидуальной мобильности (СИМ) в регионе.
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