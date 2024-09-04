Поспредство РФ: Израиль использует переговоры с ХАМАС как дымовую завесу для огня в Газе

Власти Израиля используют переговоры с палестинским движением «ХАМАС» об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа в качестве дымовой завесы, чтобы продолжать боевых действий в анклаве, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского.