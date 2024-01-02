Чего ждать от магнитных бурь: прогноз до 7 января 2024 года Евгения КомароваСолнце, прославившись взрывной активностью, послало сигнал, предвестие магнитных бурь, носивших характер самых мощных вспышек последних месяцев с рейтингом Х5.
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