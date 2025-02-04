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Ванная совмещенная с туалетом – особенности оформления

Ванная совмещенная с туалетом – особенности оформления

Вне зависимости от того, какие причины подтолкнули вас совместить ванную комнату с туалетом или вы получили такое утилитарное помещение в готовом виде – перед тем, как перейти к непосредственному ремонту, необходимо решить ряд вопросов.

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