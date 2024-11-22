Сила устойчивости: в чем Астраханскую область выделяют среди регионов ЮФО на федеральном уровне

Рейтинг Фонда гражданского общества продолжает ставить наш регион в топ-35 России. Как известно, Астраханская область не часто оказывается на престижных местах федеральных рейтингов по социально-экономической деятельности.
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