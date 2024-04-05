Пьяная женщина столкнула под поезд двух девочек на станции в Ленобласти

Дмитрий Гурин

Под Новочеркасском есть по моему единственная тюрьма изолятор для осужденных и подозреваемых в психическом расстройстве. Были там когда учились в медицинском в Ростове. В ней "клиентами" было много известных личностей, от Чикатило (старшего) до Головина "Фишер" (серийный педофил убийца). Там кстати их и исполнили, а не в "Матросской тишине как думают многие."