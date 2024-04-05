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Пьяная женщина столкнула под поезд двух девочек на станции в Ленобласти

Пьяная женщина столкнула под поезд двух девочек на станции в Ленобласти

В Ленинградской области уголовное дело завели на женщину, которая столкнула девочек с железнодорожной платформы.

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Комментарии
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lady lyudmila
Лучше в тюрьму.
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5 час.
ЭА
Эльдар Алиев
За решетку пусть лет пять посидит подумает, может пить перестанет
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3 час.
Дмитрий Гурин
Под Новочеркасском есть по моему единственная тюрьма изолятор для осужденных и подозреваемых в психическом расстройстве. Были там когда учились в медицинском в Ростове. В ней &quot;клиентами&quot; было много известных личностей, от Чикатило (старшего) до Головина &quot;Фишер&quot; (серийный педофил убийца). Там кстати их и исполнили, а не в &quot;Матросской тишине как думают многие.&quot;
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2 час.

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