В Ленинградской области уголовное дело завели на женщину, которая столкнула девочек с железнодорожной платформы.
Пьяная женщина столкнула под поезд двух девочек на станции в Ленобласти
Комментарии
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lady lyudmila
Лучше в тюрьму.
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5 час.
ЭА
Эльдар Алиев
За решетку пусть лет пять посидит подумает, может пить перестанет
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3 час.
Дмитрий Гурин
Под Новочеркасском есть по моему единственная тюрьма изолятор для осужденных и подозреваемых в психическом расстройстве. Были там когда учились в медицинском в Ростове. В ней "клиентами" было много известных личностей, от Чикатило (старшего) до Головина "Фишер" (серийный педофил убийца). Там кстати их и исполнили, а не в "Матросской тишине как думают многие."
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2 час.
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