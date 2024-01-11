Стало известно, какой перевозчик дал взятку замглавы Барнаула Шеломенцеву

Предприниматель заручился покровительством чиновника за 2 миллиона рублей Взятку в особо крупном размере заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев получил от предпринимателя Олега Бесчастного.
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