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Bloomberg: Евросоюз хочет усилить меры по контролю за высокотехнологичными товарами, чтобы они не попали в Россию

Bloomberg: Евросоюз хочет усилить меры по контролю за высокотехнологичными товарами, чтобы они не попали в Россию

Как сообщает издание Bloomberg, ЕС попросит третьи страны усилить контроль за импортом высокотехнологичных товаров, которые запрещены европейскими странами для поставки в Россию.

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