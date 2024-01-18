Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве подростка на пляже в Новосибирске

Охранника, которого обвиняли в убийстве подростка на пляже "У моря Обского", освободили в зале суда.В Новосибирске коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный приговор в отношении Ивана Прудникова, которого обвиняли в убийстве подростка на пляже "У моря Обского".