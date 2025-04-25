Саперы "Барс-Курск" под прицелом: новые угрозы и тактика работы на границе

Саперы "Барс-Курск" стали основной целью атак ВСУ при разминировании Курской области. Командир взвода с позывным Мирон рассказал, как саперов прикрывают стрелки, чтобы защитить их от нападений с применением FPV-дронов.
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