Ключевой модуль лунной станции Gateway готовится к финальному путешествию через Атлантику перед стартом к Луне

Ключевой модуль будущей окололунной станции Gateway готовится к отправке в США. Инженеры компании Thales Alenia Aerospace приступили к серии финальных проверок модуля HALO (Habitation Logistics Outpost), который является важнейшим элементом будущей космической станции на орбите Луны.
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