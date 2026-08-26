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Регионы России

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В Москве открылась выставка «Искусство за закрытыми дверями» о ленинградских квартирных выставках 1960–1980-х годов

В Москве открылась выставка «Искусство за закрытыми дверями» о ленинградских квартирных выставках 1960–1980-х годов

В Государственном музейно-выставочном центре «РОСИЗО» представлена выставка «Искусство за закрытыми дверями», продолжение масштабного исследовательского проекта, посвящённого советским квартирным выставкам.

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