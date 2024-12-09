Не на ту лошадь поставили

Орбан заявил, что Украина «поставила не на ту лошадь». Киев совершил ошибку, отказавшись под давлением англосаксов в 2022 году от мирного урегулирования конфликта с Москвой, подчеркнул премьер-министр Венгрии в интервью радиостанции Kossuth.
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