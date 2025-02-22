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Сталин поздравил войска с 27-й годовщиной Красной армии

Сталин поздравил войска с 27-й годовщиной Красной армии

За 40 дней наступления в январе – феврале 1945 года советские войска изгнали немцев из 300 городов, захватили до сотни военных заводов, производящих танки, самолеты, вооружение и боеприпасы, заняли свыше 2400 железнодорожных станций, овладели сетью железных дорог протяжением более 15 тыс.

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