Запад должен принять трудное решение, пишет американское издание The Hill. Нужна система европейской безопасности, включающая в себя Россию, а не изолирующая ее.
Прагматизм: Стыдясь и оправдываясь, в США заикаются о дружбе с Россией
Комментарии
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АК
Алекс Кузь
Трудно что либо понимать в буржуазной возьне без принципов диалектич материализма. Буржуазная безопасн - любая гарантия для частн собств. , договорняки, сделки. Пролетарская безопасн- жизнеобеспечение миллионов, разоружение, плановая экономика. Западу нужна буржуазная безопасность с украиной. Пролетарской безопасн, - украина перестает существовать, как плацдарм раздора.
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7 час.
ГМ
Геннадий Малахов
АмерикоССня играет в долгую. Сейчас они разорят гейеуропу. До такой степени, что работать негде будет. Все блага будут только в армии (как при гитлере). Затем пойдет идеологическая обработка против России . И история повторится как при Гитлере. АмерикоССня враг! Вывод только один, внутренняя дестабилизация америкоССни! ЛЮБЫМ СПОСОБОМ!!!
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6 час.
Семен Демин
Никакая договоренность с европой о безопасности не может быть! Опять наступаем на те же грабли. Сколько можно?!
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3 час.
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