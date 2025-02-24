Трудно что либо понимать в буржуазной возьне без принципов диалектич материализма. Буржуазная безопасн - любая гарантия для частн собств. , договорняки, сделки. Пролетарская безопасн- жизнеобеспечение миллионов, разоружение, плановая экономика. Западу нужна буржуазная безопасность с украиной. Пролетарской безопасн, - украина перестает существовать, как плацдарм раздора.

ГМ

Геннадий Малахов

АмерикоССня играет в долгую. Сейчас они разорят гейеуропу. До такой степени, что работать негде будет. Все блага будут только в армии (как при гитлере). Затем пойдет идеологическая обработка против России . И история повторится как при Гитлере. АмерикоССня враг! Вывод только один, внутренняя дестабилизация америкоССни! ЛЮБЫМ СПОСОБОМ!!!