Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин считает, что руководство и тренерский штаб турецкого «Галатасарая» рассчитывают на то, что полузащитник Алексей Батраков внесет что-то необычное и яркое в игру опытной и сильной команды.