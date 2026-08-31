Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин считает, что руководство и тренерский штаб турецкого «Галатасарая» рассчитывают на то, что полузащитник Алексей Батраков внесет что-то необычное и яркое в игру опытной и сильной команды.
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