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Семин — об игре Батракова за «Галатасарай»: «Он должен внести какую-то изюминку в игру команды»

Семин — об игре Батракова за «Галатасарай»: «Он должен внести какую-то изюминку в игру команды»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин считает, что руководство и тренерский штаб турецкого «Галатасарая» рассчитывают на то, что полузащитник Алексей Батраков внесет что-то необычное и яркое в игру опытной и сильной команды.

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