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На Ямале запустили новый телеграм-бот «Спаси природу — 89»

На Ямале запустили новый телеграм-бот «Спаси природу — 89»

В округе стартовал новый проект, направленный на привлечение местных жителей к экозащите. Телеграм-бот под названием «Спаси природу — 89» предоставляет возможность ямальцам оперативно сообщать о нарушениях экологических норм.

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