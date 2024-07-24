На Ямале запустили новый телеграм-бот «Спаси природу — 89»

В округе стартовал новый проект, направленный на привлечение местных жителей к экозащите. Телеграм-бот под названием «Спаси природу — 89» предоставляет возможность ямальцам оперативно сообщать о нарушениях экологических норм.
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