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Mash: авиакомпанию «Победа» проверяет транспортная полиция

Mash: авиакомпанию «Победа» проверяет транспортная полиция

Транспортная полиция проводит проверку деятельности авиакомпании «Победа» после случившегося в аэропорту Мурманска инцидента, когда сотрудники отказались пустить на борт самолета 39-летнюю женщину, которую неправильно идентифицировали как пьяную.

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