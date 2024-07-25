Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 506 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Князева
    Если взять более конкретно,то большая часть работников органов,так же склонна к насилию. Просто успела пойти по друг...В СК рассказали о...
  • Светлана Зуева
    Все сдохнут,ибо не фуй лезть на Россию! ☝️💪💪💪💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🥰"Более десятка ск...
  • Андрей
    Кто запускает в Россию этих скотов?Мигрант-извращене...

Армения и Иран пошли на тайную сделку: Минобороны рассказало всё как есть

Армения и Иран пошли на тайную сделку: Минобороны рассказало всё как есть

Иран, по данным журналистов, тайно продал Армении беспилотники и ПВО на 500 млн долларовНа днях появилась информация, что Иран и Армения заключили сделку 500 миллионов долларов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх