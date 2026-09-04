Айфон сбросили с высоты 30 километров и посмотрели, что с ним будет

Британская аэрокосмическая команда Sent Into Space провела один из самых жестких тестов на прочность в истории электроники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Русские продуктов...
- Самые шикарные ин...
- Кухарку случайно ...
Этот айфон придумали ещё в СССР, секретная оборонная техно логия. В 1990-е предатели Родины продали его на Запад за 100 доралов. Шах и мат любителям рассказывать сказки про савейские калоши.
30,6 км! а чО не выше? суть в том, что сброшенный с высоты в атмосфере Земли предмет достигает определённой скорости и ... далее его хоть на какую высоту поднимай, скорость в итоге не изменится. т.о. 30,6 км для физики выглядит просто "красивой" цифрой.
Когда кобелюделать неча...ОН....Ну вы поняли