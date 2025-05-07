Приграничные районы Индии переведены в режим повышенной готовности — HT

Районы индийского штата Пенджаб, находящиеся на границе с Пакистаном, переведены в режим повышенной готовности, заявил глава регионального отделения «Партии простого человека» (AAP) Аман Арора 7 мая, сообщает газета Hindustan Times.
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