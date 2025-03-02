NATO указал Зеленскому правильный курс

Марк Рютте считает, что украинскому президенту стоит восстановить отношения с главой Белого дома. После разговора на повышенных тонах между Зеленским и Трампом, украинца обвинили в непочтении к стратегическому партнеру, и он покинул встречу, отменив все намеченные дела.