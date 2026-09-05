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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Шальке» прервал серию поражений от «Баварии», длившуюся с 2017 года

«Шальке» сыграл вничью с «Баварией» (0:0) в домашнем матче 2-го тура Бундеслиги .  Клуб из Гельзенкирхена прервал серию поражений от мюнхенцев, которая длилась почти 9 лет.

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