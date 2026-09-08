Big Bang Theory EP Reveals The One Episode He Hates: 'My Least Favorite... Of The Whole Series'

Former Big Bang Theory showrunner Steve Holland is not mincing words when it comes to his least favorite episode from the hit CBS sitcom's 279-episode run.
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