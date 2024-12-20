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Учёные выяснили, как детёныши горбатых китов обращаются к своей матери

Учёные выяснили, как детёныши горбатых китов обращаются к своей матери

Горбатые киты обращаются к своим матерям при помощи вокализацииГруппа иностранных учёных провела у берегов острова Нуси-Бураха исследование, которое позволило понять, как детёныши горбатых китов общаются со своими матерями.

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