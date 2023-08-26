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Клопп о «Ньюкасле» при саудовцах: «Очень умные трансферы. Все думали, что они будут работать в стиле «Челси»

Клопп о «Ньюкасле» при саудовцах: «Очень умные трансферы. Все думали, что они будут работать в стиле «Челси»

– Вы ожидали, что «Ньюкасл» добьется такого прогресса после прихода саудовцев? – Конечно. Никто не знает точно, что именно случится потом, но пока они обошлись без безумных сделок.

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