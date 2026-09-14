Новая коллекция способов приготовления серно-желтого трутовика

Серно-желтый трутовик можно приготовить разнообразными способами: отварить, обжарить с луком и сметаной, использовать в супах и салатах, жарить в кляре и готовить "отбивные".
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