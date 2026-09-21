В Чехии заявили о заполненности газохранилищ на 74% Газохранилища в Чехии на середину сентября заполнены на 74%, что на 20% меньше, чем было год назад, сообщил в воскресенье журналистам первый вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек.
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