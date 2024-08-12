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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кин об «МЮ» в АПЛ: «Если лучшие игроки избегут травм, то точно поборются за топ-4» 

Экс-капитан манкунианцев высказался после поражения «красных дьяволов» от «Манчестер Сити» (1:1, 6:7 по пен.

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