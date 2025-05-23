Келин: разработка Лондоном нового оружия ударит по контролю над вооружениями

Работа Великобритании и ФРГ над новым высокоточным оружием окажется еще одним ударом по договоренностям о контроле над вооружениями после разрушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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