Жених боялся, что я растолстею, поэтому пытался морить меня голодом

Майя Maja

Приехали.))Дело принципа, кушать в ресторане. Заказ сделан, официант должен принести. Чего тут непонятного?)) Они логично расстались через какое-то время. Поигрались - не сошлись)) Да и мужик просто не здоров да еще жаден до денег и жратвы. Ну это же кто-то ему внушил что женщина только та, которая худая и клюет как птичка)))