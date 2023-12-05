Я всегда была стройной, поэтому с удовольствием ела «после шести». Среди моих предпочтений всегда были стейки, наваристые супы, хороший сыр и дорогая рыба.
Жених боялся, что я растолстею, поэтому пытался морить меня голодом
Комментарии
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Майя Maja
Приехали.))Дело принципа, кушать в ресторане. Заказ сделан, официант должен принести. Чего тут непонятного?)) Они логично расстались через какое-то время. Поигрались - не сошлись)) Да и мужик просто не здоров да еще жаден до денег и жратвы. Ну это же кто-то ему внушил что женщина только та, которая худая и клюет как птичка)))
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2 час.
Вера Федорова
Даже не представляю, как бы я там сидела и ела, "побагровев от ярости"...брр...
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2 час.
Майя Maja
Вера, вы бы в ресторане и с таким женихом бы не оказались. Начните с этого)) Тут женишок сам по себе такой сноб, ужас
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2 час.
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