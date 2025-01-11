В России заявили о военной эскалации вокруг Калининградской области

Депутат Колесник заявил о военной эскалации вокруг Калининградской области Вокруг Калининградской области раздувается военная эскалация, заявил депутат от региона, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
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