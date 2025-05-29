Как медики трех стационаров в Петербурге спасали роженицу, не знающую о беременности

Удивительная история случилась в ночь на 9 мая в городе на Неве 1:30 ночи в акушерский дистанционный консультативный центр Городского перинатального центра № 1 поступил звонок из Городской больницы Святого Георгия: "Рожает женщина!".
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