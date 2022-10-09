Газета «Культура»

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На Урале откроется выставка о добыче золота и отражении промысла в книгах Мамина-Сибиряка

На Урале откроется выставка о добыче золота и отражении промысла в книгах Мамина-Сибиряка

Выставка о промысле по добыче золота на Урале, «золотой лихорадке» и их отражении в творчестве Дмитрия Мамина-Сибиряка (1852-1912) откроется 13 октября в Музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» в Екатеринбурге к 170-летию писателя.

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