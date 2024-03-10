Потолок нефтяной, дверь скрипучая... в никуда. И золото подорожало

3 дня назад 456 прочитали Читая про попытки Запада ограничить доходы России от продажи газа и нефти, о введении потолка цен на нефть, а также про результаты этих пустых усилий, вспоминаем весёлую новогоднюю песню в исполнении Эдуарда Хиля.