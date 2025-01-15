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Царьград

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Элитные подразделения ВСУ атакуют Курскую область: особая операция продолжается

Элитные подразделения ВСУ атакуют Курскую область: особая операция продолжается

В Курской области элитные подразделения Вооруженных сил Украины, включая Силы специальных операций, участвуют в штурмовых действиях.

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