Газовая арифметика Миллера против европейских нормативов

Рекорды с приставкой анти Глава Газпрома Алексей Миллер посмотрел на свежую статистику и пришел к выводу, что у наших западных соседей наступает время удивительных открытий.
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