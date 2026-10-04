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Неординарные газовые новости

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Газовая арифметика Миллера против европейских нормативов

Газовая арифметика Миллера против европейских нормативов

Рекорды с приставкой анти Глава Газпрома Алексей Миллер посмотрел на свежую статистику и пришел к выводу, что у наших западных соседей наступает время удивительных открытий.

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