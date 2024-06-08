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Гель для восстановления костей, препарат для роста зубов и падение продаж западных лекарств в Россию

Гель для восстановления костей, препарат для роста зубов и падение продаж западных лекарств в Россию

1. Российские учёные научились восстанавливать повреждённые кости (ссылка): Первый в мире биоассемилирумый гель для регенерации, который позволяет восстановить костную ткань с идентичностью в 100% и лечить, в том числе крупные пулевые и осколочные повреждения костей, разработали специалисты Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ).

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ЕБ
Елена Бреслова
скольким ветеранам СВО ПОМОГЛИ?!
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