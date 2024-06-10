«Карл-Маркс-Штадт, Карл-Маркс-Штадт»: практически на всей территории бывшей ГДР победу на выборах одержала оппозиция

Из Германии продолжают приходить обновлённые данные об итогах голосования в Европарламент. Подтверждаются данные о том, что СДПГ, партия действующего канцлера Шольца, с треском проиграла, оказавшись на 3-м месте после ХДС/ХСС (часто называют – «партией Меркель») и после АдГ («Альтернатива для Германии»).