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«Карл-Маркс-Штадт, Карл-Маркс-Штадт»: практически на всей территории бывшей ГДР победу на выборах одержала оппозиция

«Карл-Маркс-Штадт, Карл-Маркс-Штадт»: практически на всей территории бывшей ГДР победу на выборах одержала оппозиция

Из Германии продолжают приходить обновлённые данные об итогах голосования в Европарламент. Подтверждаются данные о том, что СДПГ, партия действующего канцлера Шольца, с треском проиграла, оказавшись на 3-м месте после ХДС/ХСС (часто называют – «партией Меркель») и после АдГ («Альтернатива для Германии»).

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