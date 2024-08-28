Курская область: кому дурят голову Вашингтон и российская блогосфера?

В СМИ США продолжается привычный трёп об успехах ВСУ в Курской области, хотя чем дальше, тем больше становится очевидной натужность этих усилий, ведь они дают повод для больших сомнений в искренности авторов.
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